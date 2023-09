Rapid-Verteidiger Querfeld verstärkt die U21

Leopold Querfeld hat das Teamcamp der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in Windischgarsten verlassen und ist zur U21-Auswahl übersiedelt. Das Team von Coach Werner Gregoritsch trifft am Dienstag in der EM-Qualifikation in Ried auf Bosnien-Herzegowina.

Querfeld war erstmals in das ÖFB-A-Teameinberufen worden, kam beim 1:1 am Donnerstag im Testspiel in Linz gegen die Republik Moldau aber nicht zum Einsatz. Der Rapid-Innenverteidiger wird damit auch nicht mit David Alaba und Co. am Montag nach Schweden reisen.

Quelle: APA/ Bild GEPA