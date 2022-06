Rados zeigt nach Titelgewinn unglaubliche Sportsmanship: „Größten Respekt an Mirolybov“

via

via Sky Sport Austria

Jozo Rados von Basketball-Meister BC Vienna gab unmittelbar nach dem Titelgewinn ein emotionales Interview. Der 28-Jährige wies die Gratulationen zum Meisterschafts-Triumph wenige Minuten nach Spielende ab und äußerte sich über den gegnerischen Trainer, Anton Mirolybov:



„Der Titel und all das ist schön und gut, aber ist völlig unwichtig. Anton Mirolybov, der Coach von Gmunden, ist einer der größten Männer und Menschen, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Der Typ hat Krebs, geht durch die Chemotherapie, dass er währenddessen da ist… Er ist einfach ein Teamcoach. Mit letzter Kraft nach dem Match geht er zur Chemotherapie –für mich ist der Titel schön, aber sowas ist unbeschreiblich. Ich habe keine Worte. Größten Respekt an diesen Menschen. Er ist der MVP. Ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft und für seine Gesundheit.“

Der Gmunden-Coach war anschließend sichtlich gerührt von den Worten von Rados. Er sagte: „Die Saison war nicht leicht für mich. Ich bedanke mich bei Jozo, Enis, allen anderen Jungs und bei meinen Jungs, dass sie mich die ganze Saison unterstützt haben und mit mir diesen Weg gegangen sind. Es bedeutet mir sehr viel.“