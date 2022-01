Raffl bei Dallas-Sieg in Detroit verletzt

via

via Sky Sport Austria

Erneut haben die Dallas Stars in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL einen knappen Sieg eingefahren. Bei den Detroit Red Wings gewannen die Texaner am Freitag (Ortszeit) mit 5:4 nach Verlängerung. Der Kärntner Michael Raffl schied aufseiten der Stars wegen einer Unterkörperverletzung vor dem Schlussdrittel aus. Seinem Teamkollegen Jason Robertson gelang 63 Sekunden vor der Schlusssirene der Ausgleich zum 4:4, in der dritten Minute der Overtime traf dann Roope Hintz.

Ohne Marco Rossi feierten die Minnesota Wild unterdessen ihren dritthöchsten Sieg in dieser Saison. Bei den Chicago Blackhawks setzte sich das Team aus Minneapolis 5:1 durch. Bereits nach vier Minuten lagen die Wild mit 2:0 in Führung, vor dem Schlussdrittel hatten die Gäste ihren Vorsprung auf 5:0 ausgebaut.

Video-Highlights und NHL-Ergebnisse vom Freitag:

Carolina Hurricanes – New York Rangers 6:3

Columbus Blue Jackets – Pittsburgh Penguins 2:5

New York Islanders – Arizona Coyotes 4:0

Chicago Blackhawks – Minnesota Wild (ohne Rossi) 1:5

Vancouver Canucks – Florida Panthers 1:2 n.P.

Anaheim Ducks – Tampa Bay Lightning 5:1

Seattle Kraken – St. Louis Blues 0:5.

(APA)

Bild: Imago