Raffl fehlt ÖEHV-Team bei Olympia-Qualifikation gegen Slowakei

Kapitän Thomas Raffl fehlt Österreichs Eishockey-Nationalteam bei der Olympia-Qualifikation in Bratislava.

Wie der ÖEHV am Montag mitteilte, war der Kärntner zuletzt zehn Tage krank und wurde nicht rechtzeitig fit. Im 25-Mann-Aufgebot, das am Mittwoch in die Slowakei übersiedelt, stehen dafür die NHL-Hoffnungen Marco Kasper und David Reinbacher. Am Donnerstag steigt in der Ondrej Nepela Arena das Auftaktspiel gegen den Gastgeber.

Am Freitag tritt die rot-weiß-rote Auswahl auf Kasachstan und am Sonntag auf Ungarn. Lediglich der Gruppensieger löst das Ticket für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo. Österreich war zuletzt 2014 in Sotschi bei einem Olympia-Turnier dabei.

Neben Raffl: Auch Rossi fehlt

Die Aufgabe ist schwierig, aber nicht unlösbar. Das weiß auch Chefcoach Roger Bader, der seine Mannschaft nach zwei 2:1-Siegen gegen Slowenien in der vergangenen Woche bereit sieht. „Wir haben eine gute Mannschaft, mit einer guten Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. Das Team überzeugt mit Schnelligkeit und Kampfkraft“, sagte der Schweizer.

„Wir haben nur wenig Zeit, aber jeder weiß, wie es auf diesem Niveau zugeht und was es braucht. Jeder weiß was er zu tun hat“, meinte Graz-Stürmer Lukas Haudum, einer der Routiniers im Team. Neben Raffl nicht dabei ist auch Marco Rossi. Der NHL-Profi hatte mit seinem Club Minnesota Wild vereinbart, die Saisonvorbereitung in Nordamerika mitzumachen.

(APA) / Bild: GEPA