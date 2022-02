Raffls Dallas Stars unterliegen NHL-Spitzenreiter Colorado

Michael Raffl hat mit seinen Dallas Stars am Sonntag in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL im dritten Spiel nach seiner zweieinhalbwöchigen Verletzungspause die erste Niederlage kassiert. Die Stars mussten sich den Colorado Avalanche, dem in dieser Saison bisher besten Team der Liga, zu Hause mit 0:4 geschlagen geben. Colorado hat mittlerweile 19 Partien in Folge gepunktet.

Die bisher letzte Niederlage nach regulärer Spielzeit kassierte der NHL-Spitzenreiter am 16. Dezember. Dallas erhält am Dienstag bereits die nächste Chance, die Serie zu beenden. Dann gastieren die Stars in Denver. „Sie haben zwei Punkte aus unserer Halle mitgenommen. Wir werden dasselbe versuchen“, versicherte der Kärntner Raffl. Dallas liegt in der Central Division mit 25 Siegen aus 46 Spielen auf Rang fünf.

(APA) / Bild: Imago