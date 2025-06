Raiders feiern knappen Sieg gegen Madrid in ELF

Die Raiders Tirol haben in der 5. Runde der European League of Football (ELF) den dritten Saisonsieg eingefahren. Im Heimspiel gegen die Madrid Bravos behielten die Innsbrucker am Sonntag hauchdünn mit 35:34 (21:14) die Oberhand.

Der Erfolg war für die Raiders doppelt wichtig, zog die Truppe von Coach Jim Herrmann damit am Divisionsrivalen in der Tabelle vorbei. Beide Teams halten bei drei Erfolgen und zwei Niederlagen. Leader der Division South sind die Munich Ravens (3:1).

Die Raiders gingen durch einen Touchdown von Quarterback N’Kosi Perry in Führung. Der Rückkehrer aus den USA warf zudem zwei Touchdown-Pässe auf JaCorey Sullivan und Philipp Haun, womit die Gastgeber mit 21:14 in die Pause gingen. Die Innsbrucker erarbeiteten sich danach durch Rushing-Touchdowns von Lukas Haslwanter (über 52 Yards) und Tobias Bonatti eine 35:21-Führung. Diese wurde im Finish fast verspielt.

Madrid kam durch zwei Touchdowns heran. Doch statt eines Extrapunktes per Kick probierten die Spanier 16 Sekunden vor Schluss eine 2-Point-Conversion und scheiterten damit an der Tiroler Verteidigung. „Der Sieg war wichtig für uns. Wir haben gezeigt, dass wir finishen können“, resümierte Haslwanter.

(APA)/Bild: GEPA