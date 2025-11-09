Rallye: Trio um Ogier mit Chancen auf WM-Titel

In der Rallye-WM haben beim Finale Ende des Monats in Saudi-Arabien drei Toyota-Piloten Titelchancen.

Der achtfache Champion Sebastien Ogier gewann den WM-Lauf in Japan vor Elfyn Evans und verkürzte seinen Rückstand auf den Waliser dadurch auf drei Punkte. Der zweimalige Weltmeister Kalle Rovanperä wurde Sechster. Dem Finnen fehlen nun 24 Zähler auf Ogier, der seinen 67. WRC-Erfolg feierte. Hyundai-Pilot Ott Tänak ist nach Platz vier endgültig aus dem Titelrennen.

