Rams verlängern mit Quarterback Stafford

NFL-MVP Matthew Stafford bleibt den Los Angeles Rams erhalten.

Der Star-Quarterback und die Football-Franchise einigten sich auf eine Vertragsverlängerung, machten aber keine Angabe zur Laufzeit. Laut ESPN ist Stafford nun bis 2027 an die Rams gebunden, er soll ein Gehalt von 55 Millionen US-Dollar erhalten, das mit Bonuszahlungen noch auf 60 Millionen steigen könnte. Staffords ursprünglicher Vertrag wäre Ende 2026 ausgelaufen.

Der 38-Jährige spielt seit 2021 für die Rams und gewann gleich in seiner ersten Saison den Super Bowl. Er war 2009 im Draft an erster Stelle von den Detroit Lions gewählt worden. Im vergangenen Jahr wurde er erstmals als wertvollster Spieler (MVP) ausgezeichnet, die Rams schieden in den Playoffs aber im Conference Finale gegen den späteren Super-Bowl-Champion Seattle Seahawks aus. Stafford geht in seine 18. Saison als NFL-Profi.

(SID) / Bild: Imago