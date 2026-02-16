Rang zwei – Straka knapp am Sieg vorbei

Österreichs Golf-Ass Sepp Straka hat beim PGA-Turnier in Pebble Beach den Sieg knapp verpasst, aber mit Rang zwei ein Topergebnis erzielt. Der Wiener spielte am Sonntag beim 20-Mio.-Dollar-Event in Kalifornien eine 68er-Schlussrunde. Damit blieb der 32-Jährige wie am Samstag auf dem geteilten zweiten Platz. Mit einem Gesamtscore von 267 (21 unter Par) fehlte ihm ein Schlag auf Sieger Collin Morikawa aus den USA. Straka darf sich dennoch über ein Millionen-Preisgeld freuen.

Nach zwei 66er- und einer 67er-Runde kam Straka am Schlusstag mit den teils sehr windigen und regnerischen Bedingungen zunächst nicht so gut zurecht wie die Konkurrenz an der Spitze. Zwei frühe Schlagverluste ließen den zweifachen Ryder-Cup-Champion im Kampf um den Sieg bei dem topbesetzten, traditionsreichen Signature-Event zurückfallen. Auf den „back nine“ startete der ÖGV-Golfer eine sehenswerte Aufholjagd, die er am 18. Loch mit einem Eagle veredelte.

Knapp 1,5 Mio. Euro Preisgeld für Straka

Der Wiener, der im Vorjahr Siebenter in Pebble Beach war, darf dennoch positiv bilanzieren. Nach dem misslungenen Jahresauftakt in La Quinta, wo er als Titelverteidiger den Cut verpasst hatte, und Rang 18 bei den Phoenix Open schaffte Straka nun sein elftes Top-3-Resultat auf der PGA-Tour. Für seinen vierten „Zweier“ bei der wichtigsten Golfserie weltweit strich Straka ein sattes Preisgeld in Höhe von 1,76 Mio. Dollar (1,48 Mio. Euro) ein. Damit knackte der ÖGV-Golfer die 30-Mio.-Marke, sein offizielles Preisgeldkonto weist nun mehr als 30,3 Millionen Dollar aus.

Straka machte in der PGA-Jahreswertung 62 Plätze gut und schob sich auf Rang neun vor. Seine Golfkünste wird der zweifache Olympia-Teilnehmer Ende Mai auch in seiner Heimat präsentieren, wenn er bei den Austrian Alpine Open in Kitzbühel abschlägt. Doch zunächst geht es für ihn diese Woche mit dem Genesis Invitational, ebenfalls ein Signature-Turnier, in Pacific Palisades nahe Los Angeles weiter.

Sieg und Babynews im Hause Morikawa

Morikawa, der erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder triumphierte, durfte sich indes nicht nur über einen Siegerscheck in Höhe von 3,6 Mio. Dollar freuen. Er verkündete zudem, dass seine Frau Katherine und er im Mai erstmals Eltern würden. „Wir haben erst diese Woche damit begonnen, es den Leuten zu erzählen, und wir sagten, was könnte es Besseres geben, als es der Welt zu verkünden, wenn ich gewinnen würde“, sagte Morikawa im Siegerinterview.

Der 29-Jährige, dem am Samstag eine 62er-Runde gelungen war, wehrte am Schlusstag mit einer 67 nicht nur Strakas, sondern auch den Angriff seines Landsmannes und Weltranglistenersten Scottie Scheffler ab. Scheffler kam mit einer 63er-Runde, auf der dem US-Star gleich drei Eagles gelangen, auf Rang vier. Der entthronte Titelverteidiger Rory McIlroy wurde 14.

(APA)

