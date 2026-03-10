Offiziell: Rangnick-Co wird neuer Braunschweig-Trainer

Lars Kornetka wird neuer Trainer des abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig. Der ÖFB bestätigt am Dienstag Abend entsprechende Berichte.

Kornetka, Co-Trainer von Ralf Rangnick bei der österreichischen Nationalmannschaft, soll sein Debüt im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (13.00 Uhr/Sky) geben. Kornetka wird bis inklusive Weltmeisterschaft beim ÖFB die Rolle als Co-Trainer ausführen, wird den März-Lehrgang allerdings verpassen.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

„Mir bedeutet diese Aufgabe unglaublich viel, wir haben mit der WM-Qualifikation etwas Historisches erreicht“, sagt Kornetka: „Die Chance, einen Cheftrainer-Posten bei einem Traditionsverein in Deutschland zu übernehmen, ist riesig. Und dennoch fühle ich mich mit dem ÖFB so verbunden, dass ich unser Projekt dort auf keinen Fall vorzeitig verlassen möchte. Das war immer ein zentraler Baustein in unseren Gesprächen. Ich bin auch Ralf Rangnick dankbar, dass er mir die Freiheiten gewährt, diese Chance jetzt wahrzunehmen.“

„Wir wünschen Lars für seine neue Aufgabe alles Gute. Für uns war entscheidend, dass er bei den Lehrgängen im März sowie bei der Weltmeisterschaft wie gewohnt Teil des Teams ist und in dieser wichtigen Phase seine große fachliche sowie menschliche Qualität einbringt. Lars Kornetka genießt im Nationalteam eine hohe Wertschätzung. Wir wollten ihm auf dem nächsten Schritt seiner Karriere keine Steine in den Weg legen und wünschen ihm viel Erfolg“, sagt ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel.

Braunschweig hatte am Nachmittag die Trennung von Heiner Backhaus bekannt gegeben. „Wir haben die Entwicklung und Leistung der Mannschaft in den vergangenen Wochen stetig beobachtet und analysiert. Nach vielen Gesprächen – sowohl mit dem Trainerteam als auch mit Heiner persönlich – fehlt uns die Überzeugung, den eingeschlagenen Weg in dieser personellen Konstellation erfolgreich fortzusetzen“, sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.

Kornetka (48) war bereits Co-Trainer bei RB Leipzig, Bayer Leverkusen und der PSV Eindhoven. Braunschweig ist seine erste Cheftrainerstelle. Die Eintracht ist als Tabellen-15. punktgleich mit der SpVgg Greuther Fürth auf dem Relegationsplatz und seit fünf Spielen sieglos.

(SID/ÖFB)/Bild: GEPA