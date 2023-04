Rangnick kritisiert Chelseas Kaderplanung: „Was sind da eigentlich für Entscheidungen getroffen worden?“

via

Der FC Chelsea ist in der laufenden Saison sportlich zum Krisenfall geworden. Mit Thomas Tuchel und Graham Potter wurden bereits zwei Trainer entlassen. Interimscoach Frank Lampard hat seine bisherigen drei Spiele mit den Londonern jeweils verloren, am Wochenende gab es eine 1:2-Heimniederlage gegen Brighton. In der Premier League rangieren die Blues nur auf Platz elf.

Für Chelseas Ansprüche ist das natürlich deutlich zu wenig. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick: „Ja, vor allem wenn man weiß, wie die Mannschaft vor 1,5 Jahren unter Thomas Tuchel gespielt hat. Als er dorthin kam war die Situation nicht ganz so schlimm und chaotisch wie jetzt. Wie wir alle wissen hat Thomas die Mannschaft dann zum Champions League-Titel geführt.“

Kein gutes Haar lässt Rangnick an der Kaderplanung des FC Chelsea: „Man hat 17 Spieler in zwei Transferfenster gekauft, für über 600 Millionen Euro und trotzdem ist im ganzen Kader kein zentraler Stürmer dabei. Da muss man sich schon fragen: Was sind da eigentlich für Entscheidungen getroffen worden?“

Frank Lampard trainiert die Blues aktuell interimistisch. Wie lange das noch sein Job ist, bleibt ungewiss – Chelsea ist derzeit auf Cheftrainersuche. Rangnick im Sky-Studio: „Egal wer da nächste Saison hingeht als Trainer, da muss man erst eine Kaderplanung machen, mit der man überhaupt die Chance hat, sowas wie einen Mannschaftsgeist entstehen zu lassen.“

