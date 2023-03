Rangnick nominiert Salzburg-Kapitän Ulmer nach

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hat einen zusätzlichen Spieler für den Auftakt der EM-Qualifikation in seinen Kader geholt. Salzburg-Routinier Andreas Ulmer wurde nachnominiert und sollte laut ÖFB-Angaben am Mittwochnachmittag im Teamcamp in Windischgarsten eintreffen. Dort bereiten sich die Österreicher auf das erste Länderspiel des Jahres am Freitag (20.45 Uhr) in Linz gegen Aserbaidschan vor.

Ulmer hat bisher 31 Länderspiele für Österreich absolviert, unter Rangnick kam der 37-Jährige bisher aber noch nicht zum Einsatz. Der Salzburg-Kapitän ist der 25. Spieler im aktuellen Teamkader und eine weitere Option auf der dünn besetzten Linksverteidiger-Position. Für das Aserbaidschan-Spiel scheint Maximilian Wöber, bei Leeds United als Innenverteidiger tätig, in der Startformation gesetzt. Rangnick hatte zuletzt angedeutet, dass auch Eindhoven-Legionär Phillipp Mwene als Ersatzmann in dieser Rolle aushelfen könnte.





