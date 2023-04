Rangnick: „Salzburg war der Inbegriff einer Söldnertruppe“

via

via Sky Sport Austria

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hofft für die österreichische Bundesliga, dass noch mehr Clubs den Salzburger Weg als Ausbildungsverein gehen.

„Wenn ich mir was wünschen darf, dann, dass viele Vereine versuchen, die beste Version ihrer selbst zu sein, mit ihren Mitteln Toptalente fördern und herausbringen, mit dem Ziel, dass diese in die Topligen zu wechseln. Wenn das passiert, dann müssten wir in ein paar Jahren mit der Nationalmannschaft auf einem Niveau wie die Schweiz oder Kroatien sein“, sagt der 64-Jährige auf der Tagung der Sportjournalistenvereinigung SMA.

Das benötigt Zeit und eine entsprechende strategische Ausrichtung. Auch bei Salzburg sei das nicht über Nacht gegangen. Die Blamage gegen Düdelingen in der Champions-League-Qualifikation 2012 habe aber vieles beschleunigt. „Salzburg war damals der Inbegriff einer Söldnertruppe. Die meisten Spieler haben damals dort gespielt, weil es schön viel Geld gab, weil es schön zu wohnen war. Da war kein wirklicher Leistungsdruck da“, erinnerte sich Rangnick.

Er habe damals Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz überzeugt, keine Spieler mehr zu holen, die ihren vorletzten oder letzten Vertrag unterschreiben, sondern welche mit dem ersten oder zweiten Profivertrag. „Überzeugungsarbeit ist eine meiner größten Stärken und ein paar Euro hatten wir ja auch in der Hinterhand“, so Rangnick. Dann habe man Spieler wie Sadio Mane, Kevin Kampl oder Naby Keita geholt, der Rest ist Geschichte. „Heute hat Salzburg rund 30 Spieler für 500 Millionen Euro verkauft“, bilanzierte Rangnick.

(APA)

Artikelbild: GEPA