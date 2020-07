Rangnick-Berater bestätigt: Deal mit Milan geplatzt

via

Überraschende Wende: Der ehemalige Leipzig-Coach Ralf Rangnick wird doch nicht beim AC Mailand anfangen.

Lange deutete sich ein Engagement des derzeitigen Sportchefs von Red Bull in der Serie A an, nun kommt alles anders. Rangnicks Berater Marc Kosicke veröffentlichte am Dienstagabend ein entsprechendes Statement.

“Der AC Milan und Ralf Rangnick sind übereingekommen, dass es aktuell weder der richtige Zeitpunkt ist, noch das Momentum für eine Zusammenarbeit spricht. Deswegen und unter Berücksichtigung der guten Entwicklung und der Ergebnisse unter Trainer Pioli hat man gemeinsam entschieden, dass Ralf Rangnick keine Funktion bei der AC Mailand übernimmt”, heißt es.

Milan hält wohl an Pioli fest

Stattdessen wird der derzeitige Trainer Stefano Pioli nach einer Erfolgsserie mit den Italienern wohl seinen Vertrag verlängern. Dass Rangnick nur als Sportdirektor anfängt, war stets ausgeschlossen. Zunächst hatte der Kicker über diese Entwicklungen berichtet.

Bei den Gesprächen mit dem Tabellensiebten, der noch gute Chancen auf die Europa League hat, ging es zumeist um die Doppelfunktion, die Rangnick bereits in Leipzig innehatte.

Ibrahimovic war nicht von Rangnick überzeugt

Obwohl der erfolgreiche Funktionär eine beeindruckende Vita vorweisen kann, waren wohl nicht alle Mailänder von ihm überzeugt. Gegenwind gab es unter anderem durch Schwedens Ikone Zlatan Ibrahimovic.

“Wer ist Rangnick? Ich weiß nicht, wer Rangnick ist”, hatte der Milan-Profi unlängst auf eine entsprechende Frage im Interview mit der Gazzetta dello Sport gesagt. Wie groß der Einfluss des Stürmers tatsächlich war, bleibt ungewiss.

