Rapid-Bezwinger Fiorentina entlässt Trainer Pioli nach Negativserie

Zwei Wochen nach dem Gastspiel beim SK Rapid in der Conference League hat sich der italienische Erstligist AC Fiorentina von seinem Trainer Stefano Pioli getrennt.

Das gab der Klub am Dienstag bekannt. Laut der Mitteilung wird das Training nun vorübergehend von U19-Trainer Daniele Galloppa geleitet.

Pioli hatte das Traineramt bei der Fiorentina erst im Sommer übernommen, bereits zwischen 2017 und 2019 hatte er die Profimannschaft der Violetten gecoacht. Nachdem in der laufenden Saison bislang in der Serie A jedoch kein Sieg gelungen war und das Team nach zehn Spieltagen mit vier Punkten auf dem letzten Tabellenplatz steht, zog die Vereinsführung nun Konsequenzen und entließ den 60-Jährigen.

In der Conference League hat die Fiorentina aus bislang zwei Spielen zwei Siege eingefahren. Gegen Rapid gewannen die Italiener mit 3:0.

(SID/Red.)

Bild: Imago