Rapid bindet weiteren Youngster

Der SK Rapid hat den Vertrag mit Aaron Sky Schwarz verlängert. Der 18-Jährige unterzeichnet vorzeitig ein bis Sommer 2025 datiertes Arbeitspapier und bleibt damit um weitere drei Jahre in Hütteldorf. Das gaben die Grün-Weißen am Dienstag bekannt.

Aaron Sky Schwarz wechselte im Sommer 2018 vom LASK in die U15-Akademiemannschaft des SK Rapid. Im Jänner 2021 bremste den hochveranlagten ÖFB Projekt 12-Nationalteamspieler eine schwere Kreuzbandverletzung, die ihn nun über ein Jahr außer Gefecht setzte.

Im Frühjahr feierte der gebürtige Oberösterreicher sein langersehntes Comeback in der ÖFB Jugendliga. In der vergangenen Runde startete der variabel einsetzbare Mittelfeldspieler beim 7:1-Erfolg der U18-Akademie in Klagenfurt von Beginn an und trug sich dabei sogar gleich doppelt in die Torschützenliste ein.

Vor seiner Verletzung war der 18-Jährige außerdem unter der Führung von Hermann Stadler unumstrittener Stammspieler im österreichischen Nachwuchsnationalteam. Insgesamt stehen dem talentierten Offensivspieler schon 20 Einsätzen für den ÖFB zu Buche.

In der vergangenen Woche verkündeten die Wiener die Vertragsverlängerung mit Aristot Tambwe-Kasengele.

Quelle: SK Rapid