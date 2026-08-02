Rapid-Frauen geben bei Bundesliga-Premiere Führung aus der Hand

Der SK Rapid hat im ersten Spiel seiner Geschichte in der Frauen-Bundesliga einen möglichen Sieg verspielt und ein 3:3 (1:1) bei der Vienna erreicht.

Die Aufsteigerinnen aus Hütteldorf führten am Sonntag im kleinen Wiener Derby auf der Hohen Warte zwischenzeitlich 3:1, der eingewechselten Helena Milanovic gelang in Minute 89 per Kopf aber noch der Ausgleich für die Vienna.

Für die spielerisch stärkeren Gastgeberinnen hatten zuvor auch Karla Kurkutovic (22.) und Leonie Gebert (68.) getroffen. Für Rapid waren Sophia Zöger (9.), Lilli Brandl (59.) und Jasmin König (67.) erfolgreich.