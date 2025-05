LASK gegen Hartberg heute live & exklusiv auf Sky

Das Europacup-Playoff-Halbfinale LASK gegen Hartberg ab 18:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Sky X das Spiel live streamen

Wer wird der Gegner von Rapid im Kampf um das letzte Europacup-Ticket? Im Playoff-Halbfinale beantworten der LASK und der TSV Hartberg diese Frage.

Nach einer fast makellosen Qualifikationsgruppe in der ADMIRAL Bundesliga will der LASK den Traum von Europa realisieren. Im ersten Showdown des Europacup-Playoffs empfangen die Linzer am Montag (ab 18.30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – mit Sky X streamen) im Halbfinale den TSV Hartberg, in nur einem Duell geht es um den Aufstieg ins Finale.

Dort wartet mit Rapid der Tabellenfünfte der Meistergruppe, gegen den in Hin- und Rückspiel das letzte Ticket für die 2. Qualifikationsrunde zur Conference League ausgespielt wird.

Bild: GEPA