Rapid gibt neuen Sponsor bekannt

Der Start in die neue Saison 2024/25 verlief für den SK Rapid mit fünf Siegen und einem Remis in sechs Pflichtspielen sehr positiv. Erfreuliche Neuigkeiten können die Hütteldorfer aber auch abseits des Rasens vermelden. Mit 28 BLACK begrüßt der SK Rapid für die aktuelle Spielzeit einen neuen exklusiven Energy Drink Partner in der Sponsorenfamilie.

„Eine neue Partnerschaft ist immer eine Chance, die eigenen Vermarktungsmöglichkeiten zu erweitern und neue Zielgruppen zu erschließen. Mit 28 BLACK haben wir nun ein Unternehmen an unserer Seite, das für hohe Qualität und Vielfalt steht – Werte, die uns am grün-weißen Herzen liegen und uns verbinden. Daher freuen wir uns, dass wir 28 BLACK als neuen Energy Drink Partner in der Rapid-Familie begrüßen dürfen!“, sagt Marcus Knipping, Geschäftsführer Wirtschaft der SK Rapid GmbH, zur neuen Partnerschaft.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit unserer Marke 28 BLACK und dem SK Rapid. Gemeinsam teilen wir die Leidenschaft für Energie und Dynamik. Wir drücken dem SK Rapid fest die Daumen für eine erfolgreiche Saison“, so Wolfgang Thiel, Verwaltungsratsmitglied der Splendid Drinks AG, abschließend.

