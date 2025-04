Rapid hofft gegen BW Linz auf den „Kulo-Effekt“

In der ersten Partie nach der Trennung von Trainer Robert Klauß steht für Rapid viel auf dem Spiel. Die Hütteldorfer benötigen am Sonntag daheim (ab 14 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga mit Sky X!) gegen den einen Punkt zurückliegenden Sechsten Blau-Weiß Linz einen Sieg, um den fünften Platz, der eventuell noch für eine Europacup-Teilnahme reicht, zu festigen. Unter Interimscoach Stefan Kulovits sinnt Rapid auch auf Revanche für das 1:2 gegen die Oberösterreicher am vergangenen Mittwoch.

Der bisherige Co-Trainer will nach eigenen Angaben „neues Feuer reinbringen und an gewissen Stellschrauben drehen, damit die Leichtigkeit, die Freude am Fußball, die Begeisterung wieder reinkommt“. Allzu große Personaländerungen sind nicht zu erwarten. „Man kann in dieser kurzen Zeit nicht extrem viel umstellen“, sagte der Ex-ÖFB-Teamspieler.

In der Analyse der jüngsten Misserfolge – Rapid hat von den jüngsten 14 Liga-Matches bei neun Niederlagen und zwei Remis nur drei gewonnen – habe er der Mannschaft „den Spiegel vorgehalten“, erzählte Kulovits. Konkret bemängelte der 42-Jährige die fehlende Torausbeute und forderte „den letzten Willen, die eigene Box zu verteidigen“. Zudem gab es viele Einzelgespräche, in denen Kulovits seine Profis aufzubauen versuchte. „Aber das Selbstvertrauen müssen sie sich in den nächsten Spielen selbst erarbeiten.“

Kulovits behandelt Rapid-Profis wie seine eigenen Kinder

Über seinen Umgang mit den Spielern – mit Guido Burgstaller und Louis Schaub kickte er selbst noch zusammen bei Rapid – sagte Kulovits: „Damit du jeden gleich behandelst, musst du jeden anders behandeln. Ich möchte mit den Spielern umgehen wie mit meinen Kindern. Wenn sie Fehler machen, möchte ich das ansprechen, aber deshalb, damit sie gewisse Werte kennenlernen, was gut und was schlecht ist. Sie bekommen Lob, wenn sie etwas Gutes machen, aber auch Kritik und eine knallharte Analyse, wenn es notwendig ist.“

Seine eigene Person wollte Kulovits nicht allzu sehr in den Mittelpunkt stellen. „Es geht nicht um mich, um Robert (Anm.: Klauß) oder um einzelne Spieler. In den nächsten Wochen gibt es kein ‚ich‘, nur ein ‚wir‘. Es geht nur um Rapid.“

Kulovits amtierte bereits im November 2023 für wenige Tage als Rapid-Cheftrainer, stand dabei aber bei keinem Pflichtspiel an der Seitenlinie. Nun folgt die Premiere, und das mit großen Personalsorgen in der Innenverteidigung. Die verletzten Nenad Cvetkovic und Jakob Schöller fehlen definitiv, auch der an einer Knieblessur laborierende Serge-Philippe Raux-Yao fällt mit großer Wahrscheinlichkeit aus. Damit bleiben nur noch die Youngsters Ange Ahoussou (21) und Amin-Elias Gröller (20).

Scheiblehner rechnet mit hochmotivierten Rapidlern

Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner rechnet mit einem Gegner, der „auf Wiedergutmachung aus ist und zu Hause mit aller Macht das Spiel gewinnen muss“. Durch den Trainerwechsel sei „eine neue Energie entstanden“, vermutete der Oberösterreicher. „Wir sind jedoch vorbereitet und haben noch einige Dinge gefunden, die wir am Sonntag noch besser machen können.“ Die Linzer haben die bisherigen drei Saisonpartien gegen Rapid allesamt für sich entschieden.

(APA)/Bild: GEPA