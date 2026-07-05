Rapid holt Last-Minute-Remis gegen tschechischen Erstligisten

Der SK Rapid hat sich im Testspiel gegen den tschechischen Erstligisten FK Pardubice mit einem 2:2 getrennt. Die Partie wurde in Perg ausgetragen.

Pardubice ging bereits in der 3. Minute mit 1:0 in Führung. Rapid kam in der 17. Minute zum Ausgleich, als eine scharfe Hereingabe von Adamsen von einem tschechischen Verteidiger abgefälscht wurde und zum 1:1 im Tor landete.

Nach der Pause traf Pardubice in der 74. Minute erneut und stellte auf 2:1. Mit der letzten Aktion des Spiels sorgte David Polke jedoch noch für den Ausgleich und fixierte den 2:2-Endstand.