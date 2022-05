Rapid II: Eigenbauspieler Gobara und Holzhacker kehren zurück

Mit Paul Gobara und Felix Holzhacker kehren zwei Eigenbauspieler zum SK Rapid Wien zurück.

Im Sommer wechselte Innenverteidiger Gobara leihweise zum Ligakonkurrenten nach Horn, wo er 27 der möglichen 30 Partien absolvierte und dabei zwei Treffer erzielte. Nun soll der Rückkehrer bei der zweiten Mannschaft Fuß fassen.

Sportkoordinator Steffen Hofmann: „Bei seiner Leihe nach Horn hat Paul seine Qualitäten Woche für Woche in der 2. Liga unter Beweis stellen können. Er kann in der kommenden Saison eine wichtige Stütze für eine abermals sehr junge Rapid II-Mannschaft werden. Außerdem ist es natürlich auch schön, wieder ein grün-weißes Eigengewächs in unseren Reihen zu haben, das den Verein seit der Kindheit kennt.“

Auch Felix Holzhacker wird in der kommenden Spielzeit wieder für Grün-Weiß auflaufen. Der 19-Jährige wechselte im Sommer 2016 aus der Jugend des Wiener Sport-Club nach Hütteldorf. Vergangenen Sommer wurde er in die Südstadt zur Admira verliehen. In der heurigen Regionalliga Ost-Saison stand Felix Holzhacker in 23 der bislang 24 gespielten Runden in der Startformation der Admira Juniors.

„Felix hat sich in seinem Jahr bei der Admira Schritt für Schritt weiterentwickelt und einen richtig guten Job gemacht. Wir trauen ihm den Schritt in die 2. Liga absolut zu und freuen uns, dass er in der kommenden Saison wieder da ist.“, so Hofmann über Rückkehrer Holzhacker.

Beitragsbild: SK Rapid Wien