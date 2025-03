Rapid schießt sich gegen Altach Frust von der Seele

Mit dem höchsten Meisterschaftssieg unter Trainer Robert Klauß hat Fußball-Bundesligist Rapid seine längste Liga-Durststrecke seit Amtsantritt des Deutschen vor gut 15 Monaten beendet. Zum Leidwesen des Tabellenletzten SCR Altach, der in Wien am Samstag in einem turbulenten Match mit 0:5 unter die Räder kam. Nach sechs Partien, in denen nur zwei Punkte gelangen, haben sich die Hütteldorfer rechtzeitig vor dem Europacup-Frühjahrsstart den Frust von der Seele geschossen.

Die Erleichterung war den Rapidlern jedenfalls anzusehen, auch wenn Klauß das 5:0 nicht überbewerten wollte. „Jeder Sieg gibt Selbstvertrauen. Trotzdem: Genauso wie wir nach Niederlagen gesagt haben, dass nicht alles schlecht war und dass wir nicht alles hinterfragen müssen, ist es jetzt so, dass wir nach dem Spiel nicht sagen, es ist alles gut“, sagte der 40-Jährige. „Es war nicht über 90 Minuten ein perfektes Spiel. Aber darum ging es heute nicht. Es ging um die Energie, um den Mut, um die richtigen Lösungen nach vorne. Das haben wir über viele Phasen des Spiels geschafft.“

Gegen die Vorarlberger glänzten die Grün-Weißen vor allem bei Standards, die für ständige Gefahr sorgten. Den ersten drei Treffern von Nenad Cvetkovic und zweimal Isak Jansson waren jeweils Freistöße vorausgegangen, den vierten besorgte Geburtstagskind Dion Beljo (23) per Elfer-Nachschuss. Neuzugang Andrija Radulovic traf zum zweiten Mal in seinem zweiten Spiel als Joker. Das Erreichen der Meistergruppe ist damit wohl nur mehr Formsache.

Lob für Rapid-Doppelpacker Jansson

Viel Lob gab es für Jansson, der auch den Elfmeter herausgeholt hatte. „Mich freut es extrem, dass er heute zwei Tore gemacht hat. Das gibt ihm Auftrieb, das gibt ihm Sicherheit und ein gutes Gefühl für die nächsten Spiele“, meinte Klauß. „Wir haben gezeigt, was wir können. Wir wollten mit viel Intensität starten, und das ist uns gelungen. Das Spiel war ein wenig seltsam mit den Roten Karten, aber wir sind damit gut umgegangen“, erklärte der schwedische Offensivgeist.

Jansson sprach damit die Platzverweise für Cvetkovic nach Foul an Marlon Mustapha sowie Paul Koller wegen wiederholten Foulspiels an. Klauß war nicht gut auf Rot für seinen Innenverteidiger nach VAR-Intervention zu sprechen. „Das ist in 100 Jahren keine Rote Karte. Ich frage mich, warum wird das gecheckt? Es hat nichts mit Torraub zu tun oder mit der Verhinderung einer klaren Torchance. Ich verstehe es nicht mehr. Heute war das nicht spielentscheidend, aber Nenad fehlt uns nächste Woche wegen irgendwas, weil der VAR eine Idee hat.“ Mit dabei ist Cvetkovic dafür am Donnerstag, wenn Rapid im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League in Banja Luka antritt. Der Hinflug dafür ist am Mittwoch.

Vier Standardgegentore: Altach-Coach Ingolitsch „ärgert sich maßlos“

Richtig sauer war unterdessen Fabio Ingolitsch, aber nicht auf den Schiedsrichter. Der Altach-Coach hatte vor der Partie erklärt, dass er mit seinem Team vor allem die Defensivarbeit bei Standards trainiert habe. „Aber von dem war heute sehr wenig sichtbar. Für mich ist das maximal ärgerlich“, sagte der 32-Jährige. „Wir haben heute unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Wenn wir nicht konsequent verteidigen mit allem, was wir haben, dann werden wir in der Bundesliga bei Standards brutal viele Gegentore fressen.“

Die lange Heimfahrt ins Rheindörfl werde nicht lustig. „Das dauert acht, neun Stunden. Da haben wir alle Zeit, dass wir uns auskotzen.“ Es sei besser, dass das Team am Sonntag frei hat, „weil ich glaube, wir wollen uns morgen alle nicht sehen. Und dann treffen wir uns wieder und bereiten uns aufs nächste Spiel vor“, sagte Ingolitsch nach der Pleite. Das Schlusslicht liegt weiter zwei Zähler hinter dem GAK und bekommt es als nächstes mit Salzburg zu tun.

(APA)/Beitragbsbild: GEPA