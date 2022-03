Rapid-Shootingstar Zimmermann: „Das Derby kann kommen“

via

via Sky Sport Austria

Rapid ist mit einem Auswärtssieg gegen Austria Klagenfurt in die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga gestartet. Die Hütteldorfer setzten sich am Sonntag im Wörthersee Stadion mit 3:1 durch, die Tore erzielten Marco Grüll (27.), Bernhard Zimmermann (35.) und Yusuf Demir (49.).

Bernhard Zimmermann traf in seinem dritten Rapid-Spiel zum dritten Mal. Der Youngster nach dem Spiel im Sky-Interview: „Es war ein richtig guter Start in die Meistergruppe. Natürlich ist das Ziel so viele Punkte wie möglich zu holen. Jetzt haben wir einen guten Auftakt geschafft.“



Bernhard Zimmermann…über die Formkurve der Mannschaft: „In den letzten drei Spielen haben wir drei Siege eingefahren. Das Derby kann kommen.“



…über das anstehende Derby: „Wir werden keinen Zentimeter nachlassen. Es wird ein extrem spannendes und kämpferisches Spiel. Wir freuen uns schon extrem drauf. Wir müssen uns noch gut vorbereiten, dass alles gut klappt.“



…über seinen Lauf: „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl und ich kann nicht genug davon kriegen. Jetzt noch beim Derby eine gute Leistung und dann können wir mit den Fans weiterfeiern.“