Rapid startet mit Kantersieg ins neue Jahr

via

via Sky Sport Austria

Der SK Rapid hat das erste Testspiel im neuen Kalenderjahr klar für sich entschieden. Der Fußball-Bundesligist gewann am Mittwoch gegen Regionalligist SR Donaufeld mit 6:0 (4:0).

Auf dem Trainingsplatz beim Ernst-Happel-Stadion sorgten die Grün-Weißen bereits in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse. Ante Bajic, Oliver Strunz und ein Doppelpack von Guido Burgstaller sorgten für eine 4:0-Pausenführung. Youngster Nicolas Bajlicz, der am Wochenende in der Halle groß auftrumpfte, bereitete drei der vier Treffer vor.



In der Pause tauschte Rapid-Trainer Zoran Barisic alle elf Spieler aus. Ferdy Druijf und Lion Schuster stellten den 6:0 Endstand her.

Rapid-11 1. Hälfte: Gartler; Oswald, Sollbauer, Dibon, Auer; Bajlicz, Kerschbaum; Bajić, Knasmüllner, Strunz; Burgstaller

Rapid-11 2. Hälfte: Unger; Tambwe- Kasengele, Querfeld, Wimmer, Moormann; Schuster, Greil; Tepecik, Druijf, Grüll; Binder

Torhüter Niklas Hedl kam nicht zum Einsatz. Die Nummer eins des SK Rapid wird dann in den Testläufen während des Trainingslagers zum Zug kommen. Nicolas Kühn, Aleksa Pejic und Marko Dijakovic fehlten krankheitsbedingt, Dejan Petrovic wird nach Kreuzbandriss sein Comeback wohl in den nächsten Spielen geben. Bernhard Zimmermann und Pascal Fallmann fehlten im ersten Testspiel des Jahres ebenfalls.

Der SK Rapid hebt am Samstag in Richtung Belek ab. In der Türkei weilt der SCR bis 25. Jänner und wird dabei auch drei weitere Testspiele bestreiten. Gegner sind Slask Wroclaw aus der ersten polnischen Liga, FK Teplice aus der ersten tschechischen Liga und der Tabellendritte der Ukraine, Dynamo Kiew.

Bild: GEPA