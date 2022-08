Rapid-Stürmer Kriwak per Leihe zu Hartberg

Der SK Rapid Stürmer Rene Kriwak wechselt für die restliche Bundesliga Saison per Leihe zum TSV Hartberg. Der 23-Jährige erzielte im Frühjahr 2022 für Rapid II in 13 Spielen 8 Tore. Davor kickte der Hüne beim Wiener Sportklub. In der laufenden Saison hat Kriwak sechs Einsätze in der Rapid-Kampfmannschaft vorzuweisen.

Am letzten Tag der Transferphase gibt der SK Rapid bekannt, seinen Stürmer für die restliche Saison in der ADMIRAL Bundesliga per Leihe an den TSV Hartberg zu verpflichten. In seiner Jugend begann er bei seinem Heimatverein dem SC Markgrafneusiedl Jugend. Mit 14 Jahren wurde er in die Akademie der Admira aufgenommen und ausgebildet. Nach seiner Zeit beim Wiener Sportclub wechselte Kriwak 2022 zum SK Rapid. Zuletzt erzielte er für Rapid II in 13 Spielen 8 Tore.

Rapid Geschäftsführer Sport Zoran Barišić zur Leihe

„Rene Kriwak braucht jetzt möglichst viel Einsatzminuten in der höchsten Spielklasse und durch die Rückkehr von Ferdy Druijf und dem Wegfall der Teilnahme am Europacup ist diese Chance beim TSV Hartberg wesentlich größer. Zudem kann Rene Kriwak, der noch viel Potential für weitere Verbesserungen in sich trägt, bei einem gut geführten Klub, der ein sehr ruhiges Umfeld hat, seine Weiterentwicklung vorantreiben. Ich wünsche ihm viel Erfolg in der Steiermark und bin sicher, dass er als noch besserer Angreifer wieder zu uns zurückkehren wird“, so der 52-jährige Wiener.

Kriwak zum Transfer

„Ich freu mich auf diese neue Aufgabe bei Hartberg, einem sehr familiären Klub mit viel Potenzial, der sich sehr um mich bemüht hat. Natürlich ist auch ein weinendes Auge dabei, weil man von einem großen Klub wie Rapid nicht gerne weggeht. Aber da es eine Leihe ist, wird man noch sehen, was die Zukunft bringt“, so der Angreifer.

Hartberg Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr zur Leihe

„Danke an die Verantwortlichen des SK Rapid für das Ermöglichen dieses Leihgeschäfts. Ein sehr talentierter Spieler mit viel Potenzial. Zudem ist er mit seiner Größe in Luftduellen sehr wertvoll. Wir sind überzeugt, dass Rene uns weiterhelfen wird. Dann wäre es für beide Klubs eine Win-Win-Geschichte.“

