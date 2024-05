Rapid verlängert mit Demir

Eigenbauspieler Furkan Demir hat seinen auslaufenden Vertrag beim SK Rapid um zwei weitere Jahre bis zum Sommer 2026 verlängert. Das teilten die Hütteldorfer am Mittwoch offiziell mit.



Der Bruder von Ex-Rapid-Profi Yusuf Demir spielt seit 2013 bei den Grün-Weißen und schaffte über die Rapid-Akademie den Sprung in die zweite Mannschaft, wo der Außenverteidiger in der ADMIRAL 2. Liga zehn Spiele und ein Tor verbuchte. In der aktuellen Meistersaison in der Regionalliga stand Demit 26 Mal auf dem Platz und erzielte zwei Saisontreffer.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Geschäftsführer Sport Markus Katzer: „Furki hat sich in der heurigen Saison bei Rapid II richtig gut weiterentwickelt und sich als absolute Stütze etabliert. Er ist ein Spielertyp, der nicht nur spielerisch, sondern auch mit seiner Einstellung voll und ganz überzeugt, sich zu 100 Prozent mit dem SK Rapid identifiziert und von der ersten bis zur letzten Sekunde alles auf dem Platz gibt. Wir freuen uns auf weitere Jahre mit ihm.“

Furkan Demir: „Für mich war es keine schwere Entscheidung. Rapid ist, seit ich ein Kind bin, mein Herzensverein, für den ich immer alles geben werde. Ich bin sehr stolz darauf, auch weiterhin hier bleiben zu dürfen, und werde auch zukünftig versuchen, mit meinen Leistungen Woche für Woche zu überzeugen, um meinem Ziel, dem Profidebüt, einen Schritt näher zu kommen. Die heurige Spielzeit bei Rapid II war nicht nur für mich persönlich sehr erfolgreich. Daran möchte ich über den Sommer hinaus anknüpfen.“

Quelle: SK Rapid