Rapid verlängert mit Torhüter

Der SK Rapid hat die Vertragsverlängerung mit Torhüter Laurenz Orgler bekannt gegeben. Der 20-Jährige unterzeichnet ein neues Arbeitspapier bis Sommer 2028.

Orgler absolvierte bereits 77 Pflichtspiele für die zweite Mannschaft der Hütteldorfer – unter anderem alle Spiele der Meistersaison 2023/24 in der Regionalliga Ost. Auf sein Pflichtspieldebüt in der Kampfmannschaft muss der Keeper noch warten, in einigen Testspielen stand er jedoch bereits am Feld. Für Österreichs U-Nationalteams absolvierte Orgler bereits fünf Spiele.

Katzer über Orgler: „Hat noch viel Potenzial“

„Laurenz Orgler ist mit seinen 20 Jahren ein noch sehr junger Torhüter, der aber bereits auf viel Erfahrung im Erwachsenenfußball in der 2. Liga und der Regionalliga zurückgreifen kann. Er hat noch viel Potential für weitere Verbesserungen und ist ein sehr wichtiges Mitglied unserer zweiten Mannschaft und auch des Profikaders, bei dem er Teil unseres bewährten Torhüterteams ist. Ihn zeichnen nicht nur die klassischen Torhüterqualitäten aus, denn er ist auch sehr wertvoll im Spielaufbau und versucht immer anspielbar zu sein“, sagt Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer zur Vertragsverlängerung.



Orgler selbst sagt: „Ich bin fast mein ganzes Fußballerleben bei Rapid und dementsprechend eng ist meine Bindung zu diesem besonderen Verein. Daher bin ich sehr stolz, dass mir durch diese Vertragsverlängerung von den Verantwortlichen das Vertrauen ausgesprochen wird. Ich freue mich auf die nächsten Jahre für Grün-Weiß und werde weiter jeden Tag mein Bestes geben.“

Bild: GEPA