Rapid vermeldet Mitglieder-Rekord bei Hauptversammlung

Der SK Rapid vermeldet auch in der aktuellen Länderspielpause der ADMIRAL Bundesliga positive Nachrichten: Im Rahmen der heutigen ordentlichen Hauptversammlung geben die Hütteldorfer einen neuen Rekord an Vereinsmitgliedern bekannt.

Rapid bedankt sich im Rahmen der heutigen Veranstaltung erstmals bei über 22.000 Mitgliedern und stellt damit eine neue vereinsinterne Bestmarke auf. Noch im Mai kommunizierten die Grün-Weißen das erstmalige Übertreffen der Schallmauer von 20.000 Mitgliedern, diese Zahl ist nun in den letzten Monaten nochmals angewachsen.

Im #AllianzStadion läuft gerade die #OHV2024 – erstmals über 22.000 Vereinsmitglieder dürfen wir an unserer Seite wissen! Allen ein großes DANKE dafür! Der Stream der Veranstaltung ist exklusiv für Mitglieder auf https://t.co/IjRfwy2Azv zu sehen!#skrapid — SK Rapid (@skrapid) November 16, 2024

Im Oktober 2014 wurden erstmals mehr als 10.000 Mitglieder vermeldet. Mit Start ins Jahr 2016 waren es bereits rund 12.500. Um die Eröffnung des Allianz Stadions im Sommer 2016 wurde die 15.000er-Marke geknackt. Zu Beginn des Jahres 2017 folgte der Sprung auf über 16.000 Mitglieder. Im März 2020, wenige Tage vor Beginn des ersten Corona-Lockdowns, vermeldete der SK Rapid einen Rekordstand von 16.804 Mitgliedern.

Danach gingen die Zahlen etwas zurück. Am Tag der letzten Präsidiumswahl, dem 25. November 2022, waren es dann wieder knapp 16.700 Mitglieder. Im April 2023 erstmals über 18.000, ein Jahr später erstmals über 19.000 sowie in diesem Jahr erstmals über 20.000. Vereinspräsident Alexander Wrabetz bedanke sich schon damals für diesen „Vertrauensbeweis“.

Rapid mit Niederlage in gestrigem Testspiel

Auch sportlich verzeichnete Rapid heute einen Erfolg: Das Frauen-Team gewann das Vorrunden-Duell im Wiener Cup gegen DSG Alxingergasse mit 6:0. Die SCR-Frauen stehen damit in der ersten Runde des Hauptbewerbs. Das Bundesliga-Team der Grün-Weißen verlor gestern allerdings ein Testspiel gegen Zweitligist FAC trotz eigenem Vorsprung mit 1:2.

Eine im Vergleich zum letzten Bundesliga-Spiel stark rotierte Rapid-Elf verspielte im Trainingszentrum beim Wiener Prater eine 1:0-Pausenführung. Noah Bischof hatte die Hütteldorfer nach Flanke von Benjamin Böckle bereits in der zehnten Spielminute in Führung gebracht. Die Gäste drehten das Spiel in Halbzeit zwei aber dank Treffern von Marcus Maier (54.) und Noah Bitsche (75.).

