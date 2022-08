Rapid-Verteidiger Moormann äußert sich zu Elfmeter-Szene

via

via Sky Sport Austria

Der SK Rapid verlor am Sonntag gegen Sturm Graz zu Hause mit 1:2 (1:1). Die Hütteldorfer hatten sich in der über weite Strecken ausgeglichenen Partie mit guten Ansätzen präsentiert, am Ende entschieden eine Rote Karte und ein Elfmeter. Rapid-Verteidiger Martin Moormann, der den Elfmeter verusachte, äußerte sich im Sky-Interview zur Elfmeter-Szene und sprach über die aktuelle Situation beim SCR.