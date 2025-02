Rapid will beim LASK historischen Fehlstart vermeiden

Dem mit großen Ambitionen ins neue Fußballjahr gestarteten SK Rapid droht ein historischer Fehlstart. Sollte es am Sonntag beim LASK eine Niederlage setzen, hätten die Hütteldorfer erstmals überhaupt in der 51-jährigen Bundesliga-Historie die ersten drei Ligapartien eines Jahres verloren. Doch auch die Linzer präsentierten sich zuletzt bei ihren Nullnummern gegen den GAK und Blau-Weiß weit von ihrer Bestform entfernt.

Rapid-Trainer Robert Klauß war im Vorfeld des Gastspiels in Oberösterreich bemüht, die aktuelle Lage einzuordnen. „Das Derby war kein Spiel, das man verlieren muss. Wir haben verloren, weil wir zwei, drei Sachen nicht gut gemacht haben. Wir haben den Spielern aber auch gezeigt, dass wir das, was wir in den 90 Minuten gemacht haben, gut gemacht haben“, sagte der Deutsche und betonte: „Die Richtung stimmt grundsätzlich, doch natürlich müssen wir schauen, dass wir kurzfristig Ergebnisse einfahren, um unseren Weg weiter verfolgen zu können. Es ist nicht alles schlecht, aber es gibt Dinge, die wir verändern und verbessern müssen.“

Man sei über die beiden Niederlagen enttäuscht, „doch auf der anderen Seite haben wir gegen die zwei derzeit wohl formstärksten Teams (Anm.: 1:3 gegen WAC, 1:2 gegen die Austria) verloren, und unsere Leistungen waren so, dass sie noch zu Punkten reichen hätten können“, meinte Klauß. Nun müsse man „den Finger in die Wunde legen“.

Rapid ohne drei Stammspieler

Der Coach muss auf die gesperrten Stammakteure Niklas Hedl, Dion Beljo und Mamadou Sangare verzichten, dafür sind die Spielgenehmigungen für die Winter-Neuzugänge Andrija Radulovic, Ange Ahoussou und Romeo Amane nach zwei Wochen eingetroffen. Nach nur zwei Punkten aus den vergangenen fünf Runden beträgt der Vorsprung der viertplatzierten Hütteldorfer auf den Siebenten LASK nur noch sechs Punkte.

Von den Oberösterreichern hat Klauß eine hohe Meinung. „Sie haben nach wie vor eine extrem hohe Qualität an Einzelspielern. Das ist eine richtig gute Mannschaft, ich glaube auch, dass sie nach oben hin noch eine gute Rolle spielen können, wenn sie in einen Lauf kommen.“ Genau das gelte es am Sonntag zu verhindern. „Wir sind auf der Hut und wissen, dass wir sie nicht ins Spiel kommen lassen dürfen.“

LASK-Trainer Markus Schopp sieht trotz der zuletzt fehlenden Siege einen klaren Aufwärtstrend. „Wir haben im Herbst viel zu viele Gegentore bekommen, da sind wir stabiler. Wir müssen aber gefährlicher sein. Wir sind dort, wo wir hinwollen, aber man muss es auch auf der Anzeigetafel sehen“, sagte der Steirer und bezeichnete Rapid als „sehr spielstarkes“ Team, das leidenschaftlich verteidigen könne. „Beide sind in ihrer Idee nicht ganz unähnlich“, vermutete Schopp. Sein Club ist gegen Rapid seit sieben Liga-Partien und sechs Heimspielen ungeschlagen.

(APA)/Bild: GEPA