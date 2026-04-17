Rapid zieht Option bei Offensivtalent Nunoo

Daniel Nunoo bleibt auch in der kommenden Saison beim SK Rapid. Wie die Hütteldorfer bekannt gaben, wurde die Option auf eine Verlängerung des Vertrages gezogen.

Rapid-Sportchef Markus Katzer sagte zur Personalie: „Wir ziehen die vor zwei Jahren vereinbarte Option auf eine Verlängerung für eine weitere Saison. Daniel Nunoo hat sich bei uns bestens integriert und zudem sportlich bereits bewiesen, dass er für uns die erhoffte Verstärkung sein kann. Auch unser Trainerteam um Johannes Hoff Thorup ist von seinen Qualitäten überzeugt und ich kann mir gut vorstellen, dass wir mit Daniel und seinem Management eine Lösung für eine noch längerfristige Zusammenarbeit finden können“, so der 46-jährige Wiener.

Nunoo gab im Februar sein Debüt für die Rapid-Kampfmannschaft. Seinen ersten Bundesligatreffer erzielte der Dribbelkünstler drei Wochen später beim 2:0-Erfolg gegen den WAC. Nur eine Woche später war der Ghanaer mit einem Assist beim 1:1 gegen Altach ebenfalls an einem Treffer beteiligt.

Video: Nunoo erzielt sein erstes Bundesligator für Rapid

Aktuell fehlt der 19-Jährige aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel. Er trainiert derzeit individuell und wird noch mehrere Wochen fehlen.

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