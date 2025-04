Rapids Amane vor Djurgarden-Duell: „Können sie sicher schlagen“

Ausgerechnet in seiner früheren Wahlheimat Schweden steht Romeo Amane am Donnerstag (21.00) vor seinem ersten großen Auftritt für Rapid. In Abwesenheit des gesperrten Mamadou Sangare ist es nicht ausgeschlossen, dass der Mittelfeldmann im Viertelfinal-Hinspiel der Conference League bei Djurgårdens IF seine Startelf-Premiere gibt. Knapp zwei Millionen Euro Ablöse soll Rapid im Winter für den Ivorer ausgegeben haben – mehr als für jeden anderen Spieler seit 2016.

Den Gegner kennt Amane nur zu gut. Fünf Partien hat er für BK Häcken gegen Djurgården absolviert. „Es ist ein hartes Team. Sie haben gute Spieler, ein großes Stadion und sehr lautstarke Fans. Es ist nicht leicht dort, aber wenn wir mit Herz spielen, können wir sie sicher schlagen“, betonte der 22-Jährige. Der Kunstrasenplatz in der 30.000 Zuschauer fassenden 3Arena ist eine weitere Herausforderung – auch wenn er laut Amane natürlichem Gras ähnlich sei. „Man muss sich einfach darauf einstellen, auch wenn es für manche ein ungewohnter Untergrund ist“, meinte der Rapid-Neuzugang.

Amane als möglicher Sangare-Nachfolger

Seine ersten beiden Monate in Wien hat Amane nach einer Zehen-OP mit Reha verbracht. Am Freitag absolvierte er bei der 0:2-Liganiederlage in Graz bei Sturm seinen ersten Kurzeinsatz nach vier Monaten. „Ich war nicht glücklich mit dem Resultat, aber es war ein guter Schritt für mich“, sagte Amane. „Ich glaube, dass jetzt gute Dinge kommen.“ Er fokussiere sich auf seinen Körper, zumal es nicht einfach sei, nach einer so langen Pause schnell zurückzukommen. „Ich will meine Form so schnell wie möglich finden, daran arbeite ich sehr hart.“

Die Vorschusslorbeeren sind groß. Zwei Jahre hat Amane zuletzt in Schweden gespielt. Inklusive möglicher Boni könnte die Transfersumme noch auf 2,5 Mio. Euro anwachsen. Amane wäre damit der teuerste Rapid-Zugang der Clubgeschichte. Langfristig sollte mit seiner Verpflichtung auch für einen möglichen Sommer-Abgang von Mittelfeld-Motor Sangare vorgebaut werden.

„Ich hoffe, dass wir ein gutes Resultat erzielen“, sagte Amane vor der Reise nach Stockholm, auf der Rapid von rund 1.700 Anhängern (darunter 1.500 im ausverkauften Gästesektor) begleitet wird. Djurgården plagen mehrere Ausfälle, insbesondere im Mittelfeld-Zentrum. Zudem steht der Vierte der Vorsaison erst seit zwei Wochen im Ligabetrieb. Einem 0:1 zum Auftakt gegen Meister Malmö FF folgte am Samstag ein 1:0 bei IK Sirius. „Sie haben trotz der Abgänge im Winter viel Qualität“, meinte Rapid-Trainer Robert Klauß.

Auch Jansson vor „speziellem Spiel“

Ähnlich sieht es sein schwedischer Legionär Isak Jansson. „Sie haben nach wie vor eine starke Mannschaft und können ähnlich wie wir bei Rapid auf eine ganz starke Unterstützung der Fans zählen“, sagte der Offensivmann, der nach zwei Jahren in Spanien seit Februar 2024 für die Hütteldorfer wirbelt. Die österreichische und die schwedische Liga seien gut zu vergleichen. „In beiden Ländern wollen die Top-Teams dominant mit dem Ball auftreten.“ Das Gastspiel in seiner Heimat sei ein „spezielles Spiel“ für ihn. „Wir wollen uns auswärts eine gute Ausgangsposition erspielen, am besten natürlich einen Sieg schaffen“, erklärte der 23-Jährige. Ein Europacup-Viertelfinale sei für alle Beteiligten eine große Sache.

Zwischen den beiden Duellen mit Djurgården steigt am Sonntag in Hütteldorf das Wiener Derby gegen die Austria. „Wir haben jetzt innerhalb ganz kurzer Zeit viele extrem wichtige Spiele und große Aufgaben vor uns“, meinte Rapids Schwede. Die jüngsten Rückschläge sollen daher abgehakt sein. Jansson: „Wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft sind und es draufhaben, wieder zu jenem Level zu kommen, das uns in dieser Saison schon ausgezeichnet hat.“

(APA)/Bild: GEPA