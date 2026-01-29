Raptors verlieren auch drittes Saisonduell mit Knicks

Die Toronto Raptors haben am Mittwoch (Ortszeit) auch das dritte Saisonduell mit den New York Knicks in der NBA verloren.

Das 92:119 war gleichzeitig die 20. Niederlage im Spieljahr. Brandon Ingram erzielte 27 Punkte für die Kanadier, die seit 21. Dezember auf Jakob Pöltl verzichten müssen. „Ermutigend“ ist jüngsten Medienberichten zufolge, dass der von Rückenproblemen geplagte 30-jährige Wiener zumindest im kontaktlosen Training steht.

Toronto behauptete trotz der Niederlage den vierten Platz in der Eastern Conference. Am Freitag sind die Raptors bei Orlando Magic zu Gast. Der nächste Gegner gewann bei Miami Heat 133;124 und beendete damit eine Serie von vier sieglosen Partien. Paolo Banchero erzielte 31 Punkte.

Cavaliers schließen zu Raptors auf

Mit einer 29:20-Bilanz liegen die Cleveland Cavaliers nunmehr gleichauf mit Toronto. Die „Cavs“ ließen den Los Angeles Lakers beim 129:99 keine Chance. „Heimkehrer“ LeBron James musste sich mit elf Punkten begnügen.

Stephen Curry verbuchte beim 140:124 der Golden State Warriors auswärts gegen Utah Jazz 27 Zähler und überholte damit Paul Pierce in der „ewigen“ NBA-Scorerliste. Mit 26.424 Punkten stieß er auf Rang 19 vor. Victor Wembanyama führte die San Antonio Spurs zu einem 111:99 bei den Houston Rockets. „Wemby“ bilanzierte mit 28 Zählern und 16 Rebounds.

(APA) / Bild: Imago