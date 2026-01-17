Raptors verlieren ohne Pöltl in Overtime gegen Clippers

Auch die Toronto Raptors haben am Freitag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) die erstarkten LA Clippers nicht stoppen können.

Die Kanadier, die ohne die verletzten Jakob Pöltl, Immanuel Quickley sowie RJ Barrett angetreten waren, mussten sich 117:121 nach Verlängerung beugen. Scottie Barnes war mit 24 Punkten der erfolgreichste Werfer.

James Harden führte die Clippers mit 31 Zählern und zehn Assists an. Die Kalifornier feierten den fünften Sieg hintereinander und den zwölften in den vergangenen 14 Partien. Auf Toronto warten nun fünf Auswärtsspiele in Serie. Die Raptors treffen ab Sonntag binnen acht Tagen auf fünf weitere Teams der Western Conference. Los geht es bei den Los Angeles Lakers.

Die Cleveland Cavaliers gewannen neuerlich bei den Philadelphia 76ers. Beim 117:115 verzeichnete Jaylon Tyson mit 39 Punkten eine Karrierebestleistung. Erster Verfolger des in der Eastern Conference unverändert viertplatzierten Pöltl-Clubs ist nunmehr Orlando Magic. Das Team aus Florida trifft am Sonntag in London im Rahmen der NBA Europe Games 2026 nach dem 118:111 vom Donnerstag in Berlin ein weiteres Mal auf die Memphis Grizzlies.

