RBC Heritage mit Schwab und Straka JETZT im Livestream

via

via Sky Sport Austria

Im Golf-Kalender steht das RBC Heritage auf dem Plan. Sky überträgt heute live im TV sowie im Stream auf skysportaustria.at.



Die PGA Tour gastiert in Hilton Head Island, South Carolina (USA). Auf dem Harbour Town Golf Links wird das RBC Heritage ausgetragen. Sky Sport ist natürlich wieder live am Abschlag und überträgt an allen vier Tagen im TV und im Livestream auf skysportaustria.at/streaming. Im Stream zeigen wir bis 21 Uhr das Worldfeed und ab 21 Uhr die Featured Group. Im TV haben wir die 2. Runde ab 21 Uhr.

Sepp Straka belegt nach der 1. Runde den starken dritten Platz, Matthias Schwab ist Zehnter. Straka ist heute um 14:38 Uhr am Start und Schwab um 14:05 Uhr.

Das RBC Heritage 2022 von Donnerstag bis Sonntag im XXL-Livestream

Die Übertragungszeiten* im Überblick:

Freitag, 15.04.: 13:00 Uhr bis 00:00 Uhr

13:00 Uhr bis 00:00 Uhr Samstag, 16.04.: 14:30 Uhr bis 00:00 Uhr

14:30 Uhr bis 00:00 Uhr Sonntag, 17.04.: 14:30 Uhr bis 00:00 Uhr

*Änderungen der Übertragungszeiten vorbehalten

Featured Group & Tee Times

Nach der täglichen Übertragung der ersten Stunden des Worldfeeds begleiten wir zusätzlich noch jeden Tag eine Featured Group im Stream:

Freitag:

Ab 21:00 Uhr: Patrick Cantlay / Kevin Kisner / Billy Horschel

Golf live: RBC Heritage im TV bei Sky

Sky zeigt das RBC Heritage auch live im TV. Die Übertragungszeiten im Überblick:

Freitag, 15.04.: 21:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport 1

21:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport 1 Samstag, 16.04.: 21:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport 2

21:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport 2 Sonntag, 17.04.: 21:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport 2

Kommentator an allen Tagen ist Irek Myskow.

Bild: Imago