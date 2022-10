Reaktionen aus der Sportwelt zum Tod von Dietrich Mateschitz

Reaktionen zum Tod von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz aus der Welt des Sports.

Red Bull Salzburg: Der FC Red Bull Salzburg hat mit großer Betroffenheit vom Ableben Dietrich Mateschitz´ erfahren. Wir werden einen leidenschafttlichen Unterstützer vermissen, sein Geist und seine Leidenschaft für Sport wird unsere Klub aber immer begleiten. Danke Didi!“

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Roswitha Stadlober (ÖSV-Präsidentin/via ORF): „Die Nachricht hat uns alle sehr betroffen gemacht. Unsere Gedanken sind natürlich in erster Linie bei der Familie. Wir haben einen ganz großen Gönner, Visionär des Sports verloren. Wir können uns nur bedanken, verneigen vor Didi Mateschitz, er hat Großartiges geleistet. Der Österreichische Skiverband mit seiner ganzen Sportfamilie sagt danke für sein Wirken.“

Benjamin Raich (Ex-Skirennläufer/via ORF): „Er war sehr zurückhaltend, aber auch am Punkt in seinen Aussagen. Ein großer Unterstützer vom Sport. Er hat den Sport zu wissen genützt, er ist selbst groß geworden, hat aber auch den Sport groß gemacht und sehr viel gegeben.“

Benjamin Karl (Snowboard-Olympiasieger): „Danke für alles!!!!“

Lindsey Vonn (USA/Ex-Skirennläuferin): „Das ist so traurig zu hören. Ich habe Didi gekannt und bin seit fast 20 Jahren Teil der Red-Bull-Familie. Meine tiefstes Beileid an Mark, Marion und seine ganze Familie.“

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Rapid Wien (Fußballclub): „Es ist uns ein Anliegen, unsere aufrichtige Anteilnahme auszudrücken und bitten dies auch an die Hinterbliebenen von Herrn Mateschitz zu übermitteln. Herr Mateschitz war unbestritten einer der erfolgreichsten und innovativsten Unternehmer in der Geschichte unserer zweiten Republik und auch wenn wir andere Ansätze in Bezug auf den Betrieb eines Fußballklubs verfolgen, waren und sind die Erfolge des FC Red Bull Salzburg – vor allem auch auf internationaler Bühne – für den gesamten Fußball in unserem Land sowie den Blick auf unsere Klubs und Spieler aus dem Ausland von sehr hoher Bedeutung.“

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(APA)/Bild: GEPA