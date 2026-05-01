Real-Abschied im Sommer? Tendenz bei Endrick klar

Er galt als das absolute Wunderkind! Als Endrick im Sommer 2024 von Palmeiras zu Real Madrid kam, waren die Erwartungen an den Brasilianer gewaltig. Der 19-Jährige konnte diesen allerdings nicht gerecht werden und musste so zumeist mit einem Bankplatz vorliebnehmen.

Im zurückliegenden Wintertransferfenster verliehen die Königlichen ihr Juwel nach Lyon, wo der Stern von Endrick neu aufging. In 18 Partien erzielte der Offensivspieler sieben Treffer für den Ligue-1-Klub und bereitete sieben weitere Tore vor. Zum Saisonende läuft der Leihvertrag in Lyon nun aus und wie die Marca berichtet, hat Real eine Entscheidung getroffen, wie es mit dem Wirbelwind weitergehen soll.

Endrick soll in Madrid bleiben

Demnach will man Endrick auf jedenfall in Madrid halten und plant, ihm in der kommenden Saison eine tragende Rolle bei Real zu geben. Unter anderem der FC Arsenal hatte sich für den brasilianischen Nationalspieler interessiert, doch die Königlichen wollen den Dribbelkünstler auf keinen Fall noch abgeben.

(skysport.de) / Bild: Imago