Real-Abschied im Winter? Neuer Interessent für Alaba

Nachdem vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass David Alaba über den Sommer hinaus wohl keine Zukunft bei Real Madrid hat, schaltet sich ein neuer Interessent ins Werben um den ÖFB-Kapitän ein.

Wie der Journalist Sebastien Vidal von „Weekend Sports“ berichtet, könnte Alaba ab Winter in der MLS anheuern. Demnach zeigt der New York City FC großes Interesse an einer Verpflichtung des vierfachen Champions-League-Gewinners.

Bei New York City FC würde Alaba auf Landsmann und Ex-Salzburg-Profi Hannes Wolf treffen, der im Winter 2024 von Borussia Mönchengladbach in den „Big Apple“ gewechselt war.

Alaba benötigt Spielpraxis

In der laufenden Saison stand Alaba für Real Madrid erst 145 Minuten auf dem Feld und hat unter Neo-Trainer Xabi Alonso keinen Stammplatz mehr.

Mit Blick auf die WM im kommenden Sommer würde ein vorzeitiger Real-Abschied im Winter für Alaba durchaus Sinn machen, um die nötige Spielpraxis zu erhalten und in einem körperlichen Topzustand zum Großereignis zu fahren.

Laut Journalist Vidal beobachtet New York City Alabas Situation genau. Sollte der Verteidiger für die Rückrunde keine Aussicht auf mehr Spielminuten bekommen, könnte ein vorzeitiger Abschied aus Madrid ein ernsthaftes Thema werden.

Auch die Ablöse dürfte für den MLS-Klub bei einem noch halben Jahr Vertragslaufzeit zu stemmen sein. Alabas Marktwert liegt laut „transfermarkt.at“ bei vier Millionen Euro.

Alaba aktuell wieder verletzt

Derzeiot muss der 33-Jährige mit einer Wadenverletzung aussetzen und verpasste auch den Clasico am vergangenen Wochenende.

Die vergangenen zwei Jahre hatte Alaba immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Im Dezember 2023 riss er sich das Kreuzband und verpasste die EM 2024. In der vergangenen Saison fiel er mit einem Meniskusriss drei Monate aus.