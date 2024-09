Real dreht Rückstand gegen Espanyol

Real Madrid hat in der spanischen Fußball-Liga am Samstag einen Pflichtsieg gegen Espanyol Barcelona eingefahren.

Der Champions-League-Sieger setzte sich im Bernabeu-Stadion nach kurzzeitigem Rückstand in der zweiten Hälfte noch mit 4:1 durch und hielt so den Anschluss an Tabellenführer FC Barcelona. Mit der Einwechslung von Vinícius Júnior in der 55. Minute wendete sich das Blatt für das Team aus der Hauptstadt, das erneut ohne den verletzten David Alaba angetreten war.

Nachdem Espanyol durch ein Eigentor von Real-Schlussmann Thibaut Courtois (54.) in Führung gegangen war, gelang Dani Carvajal (59.) per Abstauber umgehend der Ausgleich. Danach waren noch die Stürmer-Stars Rodrygo (75.), Vinícius Jr. selbst (78.) und Kylian Mbappé (90./Elfmeter) erfolgreich.

Girona mit Pleite gegen Valencia

Champions-League-Starter Girona musste hingegen eine überraschende 0:2-Niederlage gegen Valencia hinnehmen. Ein Eigentor von Juanpe (56.) und ein abgefälschter Schuss von Dani Gomez (58.) innerhalb von zwei Minuten in der zweiten Hälfte bescherten den Gastgebern den ersten LaLiga-Sieg seit sechs Spielen. Durch den Sieg rückte Valencia auf Platz 18 vor, Girona liegt mit sieben Punkten auf dem 13. Platz.

(APA) / Bild: Imago