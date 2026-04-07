Real-Fluch für FC Bayern? Rückblick auf dramatische CL-Duelle

Neuauflage des ewigen Champions-League-Prestigeduells zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid (am heutigen Dienstag ab 20 Uhr LIVE & EXKLUSIV bei Sky Sport Austria!): Vor dem Hinspiel will der FCB nicht nur Revanche für das bittere CL-Aus vor zwei Jahren nehmen, sondern gleichzeitig einen der härtesten Titelkonkurrenten dieser Spielzeit aus dem Weg räumen.

„Wir haben vor niemandem Angst“, sagte der für das Hinspiel fragliche Torgarant des FC Bayern, Harry Kane, mit breiter Brust und blickte voller Revanche-Gelüste auf den Viertelfinal-Kracher in der Champions League gegen Real Madrid. Nach vier bitteren Niederlagen im ewig jungen Gigantenduell der Königsklasse soll jetzt endlich wieder der deutsche Rekordmeister dran sein.

HIGHLIGHTS | FC Bayern München – Real Madrid | Halbfinal-Hinspiel

„Diese Nacht“, sagte Kane mit Blick auf das unglückliche Halbfinal-Aus 2024 gegen Real, „war wirklich schwer zu verkraften, wir waren so nah dran am Finale.“ Beim turblenten Hinspiel-2:2 erzielte Vinicus Jr. Reals Führung sowie den späten 2:2-Ausgleichstreffer, dazwischen traf nicht nur Kane zur Bayern-Wende, sondern davor auch Leroy Sané nach einem Assist von ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer. Zum absoluten Drama entwickelte sich das darauffolgende Rückspiel in Madrid.

Durch das 1:0 von Alphonso Davies hatten die Bayern das Finale bis kurz vor Schluss vor Augen, ehe Real-Joker Joselu wohl der Auftritt seines Lebens gelang: Erst sieben Minuten zuvor eingewechselt, erzielte der in Stuttgart geborene Stürmer das 1:1 – und legte in der Nachspielzeit mit dem 2:1 nach. Das 4:3 im Gesamtscore bedeutete Reals Finaleinzug – und gleichzeitg das Ende von Bayerns Endspiel-Träumen. Auch im Finale behielt Real gegen den Bayern-Rivalen Dortmund die Oberhand und holte mit dem 2:0 den bislang letzten CL-Titel des Rekordsiegers.

Lange Bayern-Durststrecke

Davor gab es ebenso 2018 ein K.o.-Duell zwischen dem FC Bayern und Real Madrid. Im Hinspiel verloren die Bayern zu Hause mit 1:2. Im Rückspiel reichte Real ein 2:2 für den Finaleinzug. Gegen Liverpool holte man sich erneut den Titel in der europäischen Königsklasse.

Im April 2017 stand man sich wie auch jetzt im Viertelfinale der Königsklasse gegenüber: Die Bayern verloren das Heimspiel mit 1:2, konnte den Rückstand auswärts allerdings wettmachen und eine Verlängerung erzwingen. In dieser spielte Cristiano Ronaldo groß auf und entschied die Partie zugunsten Reals (4:2 n.V.). Auch in dieser Saison holte Real Madrid den Champions League Titel, mit einem späteren Finalsieg gegen Juventus Turin (4:1).

Im Jahr 2014 begegneten sich die Teams im Halbfinale der Champions League. Real Madrid hatte wenig Mühe und setzte sich mit einem aggregierten Ergebnis von 5:0 durch und zog damit ins Endspiel gegen den Stadtrivalen Atletico Madrid ein. Real konnte auch dieses für sich entscheiden und sich in Lissabon zum Champion krönen.

Alaba bei letztem Bayern-Weiterkommen im Mittelpunkt

Das bisher letzte Weiterkommen gegen Real in der Königsklasse bejubelte der FC Bayern im Jahr 2012: Das Hinspiel konnte man in der heimischen Allianz Arena mit 2:1 für sich entscheiden, doch das Rückspiel startete so gar nicht nach dem Geschmack der Bayern: Bereits in Minute sechs bekam der damalige Bayern- und heutige Real-Profi David Alaba den Ball im eigenen Strafraum an die Stützhand, was nach damaliger Regelauslegung noch Strafstoß und Gelb bedeutete.

Ronaldo brachte Real Madrid so in Führung und legte nach nur wenigen Minuten das 2:0 nach. Arjen Robben besorgte das 1:2 aus Sicht der Bayern und brachte sein Team somit in die Verlängerung, die im Elfmeterschießen mündete.

Alaba verwertete den ersten Bayern-Elfmeter sicher. Nachdem sowohl Ronaldo und Kaka auf Seiten der Madrilenen als auch Toni Kroos und Philipp Lahm für die Münchner ihre Elfmeter nicht verwerten konnten, trat Sergio Ramos an den Punkt und sorgte mit seinem Schuss weiter über das Tor von Manuel Neuer für eine unvergessliche Szene. Den finalen Elfmeter verwandelte Bastian Schweinsteiger gegen Iker Casillas souverän und brachte seinen FC Bayern damit ins „Finale Dahoam“.

Bitterer Beigeschmack: Die Gelbe Karte für Alaba in der sechsten Minute sperrte ihn für das Finale. Erst in der Saison 2014/15 trat die Regel in Kraft, dass die Gelben Karten zum Start des Halbfinales gelöscht werden sodass kein Spieler gelbgesperrt für ein Finale ausfällt. Das Endspiel in München ging außerdem gegen Chelsea verloren.

Rangnick: Alaba-Einsatz „war eigentlich nicht vorgesehen“

Nach Alabas überraschendem Comeback für das ÖFB-Team in der Vorwoche gegen Südkorea scheint auch ein Wiedersehen mit seinem deutschen Ex-Verein nicht ausgeschlossen – seinen letzten Einsatz für Real bestritt Alaba am 2. März in der Liga gegen Getafe, zuletzt saß er bei den Madrilenen auf der Bank.

(Red./SID)

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