Real forciert Schnäppchen-Rückkehr

Für Como zaubert Nico Paz nahezu wöchentlich in der Serie A. In der kommenden Spielzeit läuft der 21-Jährige möglicherweise aber wieder für die Königlichen in Madrid auf.

Laut der Gazzetta dello Sport wird Real die in den Vertrag mit Paz bei Como eingebaute Rückkaufklausel von gerade einmal neun Millionen Euro in Anspruch nehmen. Die Summe nimmt mit jedem Jahr um eine weitere Million zu.

Zehn Saisontore hat Paz, der 2024 aus Madrid kam, in dieser Saison für Como schon erzielt.

(skysport.de) / Bild: Imago