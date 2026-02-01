Real gibt Ausfallzeit von Bellingham bekannt

Real Madrid muss vorerst auf Mittelfeldspieler Jude Bellingham verzichten.

Der 22-Jährige erlitt im Spiel gegen Rayo Vallecano (2:1) in La Liga am Sonntag eine Verletzung im linken Oberschenkel und fällt voraussichtlich einen Monat aus. Das weitere Vorgehen werde beobachtet, teilten die Königlichen mit.

Bellingham musste bereits in der zehnten Minute den Platz verlassen, nach einem Sprint hatte sich der Engländer an die Rückseite seines Oberschenkels gefasst und war sofort zu Boden gegangen. Unter Tränen verschwand Bellingham, der von seinen Mitspielern getröstet werden musste, im Spielertunnel.

Der Mittelfeldspieler wird Real somit wohl in den anstehenden Playoffs der Champions League (live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!) gegen Benfica Lissabon (17. und 25. Februar) fehlen.

(SID) / Artikelbild: Imago