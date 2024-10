Jeremie Frimpong ist schnell, trickreich und hat einen Offensivdrang. Der Schienenspieler von Bayer 04 Leverkusen hat vor allem in der vergangenen Saison mächtig auf sich aufmerksam gemacht. Nun zeigt mit Real Madrid ein europäisches Schwergewicht Interesse am Niederländer.

Er war einer der Meistergaranten der vergangenen Saison. In der neuen Spielzeit ist Jeremie Frimpong bei Bayer 04 Leverkusen noch etwas auf der Suche nach Konstanz. Dennoch hat Real Madrid nach Sky-Informationen Interesse am pfeilschnellen Schienenspieler.

Der auf der rechten Seite beheimatete Nationalspieler der Niederlande verfügt nach Sky-Infos in seinem bis 2028 datierten Vertrag über eine Ausstiegsklausel für den kommenden Sommer in Höhe von rund 40 Millionen Euro.

Kein Winterwechsel für Frimpong geplant

Ein Wechsel im kommenden Winter ist nicht geplant. Bereits in der vergangenen Transferperiode hatte es Spekulationen um einen Abgang Frimpongs gegeben. So hatte sich nach Sky-Informationen unter anderem der FC Bayern mit dem 23-Jährigen beschäftigt.

Frimpong war im Januar 2021 für elf Millionen Euro von Celtic Glasgow zur Werkself gewechselt. In dieser Saison kommt der Rechtsfuß in bislang sechs Bundesliga-Spielen auf ein Tor und zwei Vorlagen sowie in zwei Champions-League-Einsätzen auf weitere drei Assists.

(skysport.de) / Bild: Imago