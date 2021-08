Real in die Premier League? Verein & Liga-Boss reagieren

via

via Sky Sport Austria

Real Madrid hat einen Bericht dementiert, wonach der spanische Fußball-Rekordmeister die Primera División verlassen und in einer anderen europäischen Top-Liga spielen will.

Laut der Sportzeitung Mundo Deportivo (Samstag) würden die Königlichen seit Wochen diese Möglichkeit prüfen. Demnach sei die englische Premier League die Wunschliga von Real-Präsident Florentino Perez (74). Madrid hätte aber auch Informationen zu den Einstiegsmöglichkeiten in die italienische Serie A oder die deutsche Bundesliga zusammengestellt.

Real veröffentlicht Stellungnahme

Die Madrilenen reagierten am Samstag in einer Stellungnahme und wiesen den Bericht des Blattes aus Barcelona als “völlig falsch und absurd” zurück. Ein Wechsel sei “unmöglich”. Auch La-Liga-Chef Tebas (59) reagierte via Twitter auf den Bericht: “Wie viel Unsinn wir heutzutage hören.”

Real hatte sich zuletzt – wie auch der FC Barcelona – einem Millardendeal der Liga mit einem Investor aus Luxemburg widersetzt. Das Übereinkommen mit dem früheren Formel-1-Besitzer CVC wurde von den 42 Proficlubs am Donnerstag bei nur vier Gegenstimmen gebilligt.

(DPA)/Bild: Imago