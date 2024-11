Real kommt in CL-Ligaphase nicht auf Touren

0:1 bei Lille, 1:3 gegen die AC Milan und 0:2 bei Liverpool: Mit drei Niederlagen in fünf Spielen verläuft die Premiere der Champions-League-Ligaphase für Titelverteidiger Real Madrid absolut nicht nach Wunsch. Drei Runden vor Schluss muss als gerade noch 24. der Tabelle um den Aufstieg in die Playoffs gebangt werden. Ins Bild passte da, dass Stürmerstar Kylian Mbappe auf dem Weg zum Ausgleich einen Elfmeter vergab. Der Sieg der weiter makellosen Engländer war aber verdient.

Alexis Mac Allister (52.) mit einem platzierten Schuss ins lange Eck und „Joker“ Cody Gakpo (77.) per Kopf nach einem Eckball fixierten den ersten Sieg der „Reds“ über die „Königlichen“ seit 2009. „Es ist ein faires Ergebnis. Sie haben im Moment eine richtig gute Dynamik, spielen mit hoher Intensität“, sagte Real-Trainer Carlo Ancelotti. Die Partie sei allerdings „keine entscheidende“ gewesen. „Wir werden in der K.o.-Phase dabei sein, wie in den vergangenen Jahren“, betonte der Italiener.

Hamann über Real: „Das ist im Moment keine Mannschaft“

Real muss noch gegen Salzburg ran

Wie es aktuell ausschaut allerdings über den Umweg der Zwischenrunde. Die Top acht, die direkt ins Achtelfinale einziehen, sind vier Punkte entfernt. Real muss am 10. Dezember noch beim unbesiegten Fünften Atalanta Bergamo rein, ehe es im Jänner 2025 zu Hause gegen Salzburg (32.) und auswärts gegen Stade Brest (11.) geht. „Es gibt noch eine Chance, wir müssen zuversichtlich sein, aber wir müssen uns verbessern. Wir haben drei schwierige Spiele, besonders gegen Atalanta. Wir werden sehen, es ist noch zu früh“, sagte Mittelfeldspieler Luka Modric.

Verbessern muss sich auch Mbappe. Der von Paris Saint-Germain gekommene Angreifer blieb im Real-Dress bisher vieles schuldig. Am Mittwoch kam er in mehr als 90 Minuten auf seiner Lieblingsposition am linken Flügel nur zu einem nennenswerten Abschluss aus dem Spiel heraus. Beim Elfer scheiterte er in der 61. Minute an Caoimhin Kelleher. Vorwürfe wurden ihm deshalb keine gemacht. „Derzeit laufen die Dinge für ihn nicht wie gewünscht. Er arbeitet hart, muss das weiter so machen und kämpfen. Dann gehen diese Momente vorbei. Wir müssen geduldig sein, weil er ein außergewöhnlicher Spieler ist“, verlautete Ancelotti.

„Er wird bald wieder voll da sein“ – Ancelotti über Mbappe-Situation

Erst einmal hat der 25-jährige Franzose in der „Königsklasse“ für das „weiße Ballett“ getroffen. In den jüngsten sechs Pflichtspielen gelang ihm nur eines seiner bisher neun Saisontore. „Auf ihm lastet extremer Druck, aber er wird uns noch einige tolle Momente bescheren“, war sich auch Mittelfeldspieler Jude Bellingham sicher. Liverpool hat solche Sorgen aktuell nicht, eilt unter Trainer Arne Slot von Erfolg zu Erfolg. In der Liga wurden zehn von zwölf Partien gewonnen, in der CL alle fünf, weshalb ein Top-Acht-Platz für den Leader so gut wie sicher scheint.

Slot: „Erst fünf Spiele gespielt“

„Wir sind glücklich, wo wir stehen, aber es sind erst fünf Spiele gespielt“, meinte Slot. Das sah auch Mac Allister so, der verlautete: „Es ist nett, bedeutet aber noch gar nichts, weil es erst die erste Phase des Bewerbs ist.“ Der Erfolg gegen den CL-Rekordsieger gelang nach acht sieglosen Anläufen im direkten Duell, darunter die beiden verlorenen Finalduelle 2018 und 2022. „Es ist sehr speziell, ein so wichtiges Spiel gegen ein Team zu gewinnen, das die Champions League so oft gewonnen und Liverpool in den vergangenen Jahren sehr viel Schmerzen bereitet hat“, sagte Liverpools Coach.

Weitere Schmerzen können die „Reds“ am Sonntag Manchester City in der Liga bereiten. Der Meister ist sechs Pflichtspiele sieglos, mit dem 3:3 gegen Feyenoord endete am Dienstag zumindest eine Serie von fünf Niederlagen. Bei einem Heimsieg könnte sich Liverpool nach 13 Matches schon um elf Punkte vom ersten Verfolger absetzen. „Sie haben nicht den besten Lauf, aber uns erwartet ein richtig harter Test“, sagte Kelleher. Real ist am Sonntag zu Hause gegen Getafe im Ligaeinsatz und will mit drei Punkten nahe dran an Tabellenführer FC Barcelona bleiben.

