Real Madrid ändert Stadionnamen
Einer der größten Fußballtempel in Europa hat einen neuen Namen erhalten. Das Stadion von Real Madrid heißt ab sofort Bernabeu. Der „Zusatz“ Santiago ist im Zuge eines Rebrandings entfernt worden.

Wie die spanische AS berichtet, ist dieser Wandel auf Marketings- und Modernisierungsgründen zurückzuführen. Das Stadion erhält ein neues Logo mit dem Schriftzug „Bernabeu“ sowie überarbeitete Social-Media-Konten. Auf Instagram und auf der offiziellen Webseite ist das neue Branding bereits ersichtlich. Auf Google wurde der Name ebenfalls angepasst.

Auch die NFL ist zu Gast

Das Bernaubeu bietet 83.186 Sitzplätze und ist seit 1947 die Heimat von Real Madrid. 2024 wurden die Umbaumaßnahmen der Multifunktionsarena abgeschlossen – und nun mit einem neuen Branding veredelt.

Am Sonntag ist auch die NFL mit der Partie zwischen den Miami Dolphins und den Washington Commanders zu Gast. Die Königlichen spielen das nächste Mal am 7. Dezember gegen Celta Vigo im Bernabeu.

(sport.sky.de)/Bild: Imago