Real Madrid ändert Stadionnamen

Einer der größten Fußballtempel in Europa hat einen neuen Namen erhalten. Das Stadion von Real Madrid heißt ab sofort Bernabeu. Der „Zusatz“ Santiago ist im Zuge eines Rebrandings entfernt worden.

Wie die spanische AS berichtet, ist dieser Wandel auf Marketings- und Modernisierungsgründen zurückzuführen. Das Stadion erhält ein neues Logo mit dem Schriftzug „Bernabeu“ sowie überarbeitete Social-Media-Konten. Auf Instagram und auf der offiziellen Webseite ist das neue Branding bereits ersichtlich. Auf Google wurde der Name ebenfalls angepasst.