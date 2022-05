Real Madrid erhält Millionen für Stadion-Vermarktungsrechte

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat einen bahnbrechenden Marketing-Deal abgeschlossen. Der Club aus der Hauptstadt trat Vermarktungsrechte an seinem Stadion Santiago Bernabéu an das US-Unternehmen Sixth Street ab und kassiert dafür rund 360 Millionen Euro, wie es in einer Aussendung hieß. Der Verwaltungsrat habe am Mittwoch grünes Licht für die auf 20 Jahre ausgelegte Partnerschaft gegeben, teilte der Arbeitgeber von ÖFB-Legionär David Alaba mit.

Laut der Vereinbarung können mithilfe der Investmentfirma Sixth Street pro Jahr mehrere Events in dem Stadion ausgerichtet und neue Geschäftsfelder erschlossen werden. Das Bernabéu-Stadion nördlich des Stadtzentrums war nach der jüngsten Renovierung erst im September 2021 wieder eröffnet worden. Endgültig abgeschlossen sollen die Umbauarbeiten erst im kommenden Herbst oder Winter sein. Der Verein kann sich künftig andere Sportevents neben Fußballspielen, Konzerte oder auch Messen dort vorstellen und will damit seine Einnahmen steigern.

(APA/Reuters)

Artikelbild: Imago