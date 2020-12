Real Madrid feiert dritten Sieg in Folge

Real Madrid hat in der spanischen La Liga den dritten Sieg in Folge gefeiert. Die Mannschaft des in der Kritik stehenden Trainers Zinedine Zidane gewann am späten Dienstagabend 3:1 (1:0) in Überzahl gegen Athletic Bilbao und zog als Dritter nach Punkten mit Tabellenführer Real Sociedad San Sebastian gleich (beide 26).

Toni Kroos brachte die Königlichen in Führung (45.+1). Zu diesem Zeitpunkt spielten die Gäste nach der frühen Gelb-Roten Karte gegen Raul Garcia (13.) bereits in Unterzahl, dennoch kamen sie nach Wiederanpfiff zum Ausgleich durch Ander Capa (52.). Karim Benzemas Doppelpack (74./90.+2) sicherte dann den Sieg.

