Real Madrid laut Studie weiter wertvollster Club der Welt

via

via Sky Sport Austria

Real Madrid ist weiterhin der wertvollste Fußball-Club der Welt. Zu diesem Ergebnis kommt eine jährliche Studie von Finanzexperten des Unternehmensberaters KPMG.

Der “KPMG Football Benchmark” bezifferte den Unternehmenswert von Real mit 3,478 Milliarden Euro. Auf den Plätzen landeten Manchester United (3,342 Mrd.), der FC Barcelona (3,193) und Bayern München (2,878).

Die Folgen der Coronavirus-Pandemie sind in dem am Donnerstag vorgestellten Bericht allerdings noch nicht berücksichtigt. “Die unmittelbaren Effekte können noch nicht quantifiziert werden”, erklärte Andrea Sartori, Global Head of Sport von KPMG.

Kein österreichischer Klub erfüllt Analysebedingungen

Die Benchmark-Datenbank greift auf Unternehmenswerte von 200 Erstligisten aus Europa und Südamerika zurück. Genauer begutachtet wurden für den aktuellsten Bericht aber nur Clubs aus Europa, die beim Gesamtumsatz im innerkontinentalen Vergleich unter den Top 50 liegen und auch beim UEFA-Clubkoeffizienten (über fünf Jahre gesehen) dort aufscheinen.

Wird einer der beiden Punkte nicht erfüllt, konnte sich ein Club immer noch ins Spiel bringen, wenn er im Bereich der Social-Media-Follower in Europa unter den Top 30 liegt. Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg fand daher in der Analyse keine Berücksichtigung – im Gegensatz zu deutlich weniger erfolgreichen Clubs wie etwa Sporting Lissabon.

(APA)

Artikelbild: Imago